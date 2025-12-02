Haberler Yaşam Haberleri A MİLLİ FUTBOL TAKIMI PLAY-OFF MAÇI! Türkiye Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI PLAY-OFF MAÇI! Türkiye Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, Türkiye’nin play-off rakibi Romanya oldu. Gruptan ikinci olarak çıkan A Milli Takım, tek maç eleme formatındaki bu zorlu mücadelede kazanarak kupaya katılma şansını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise maçın tarihini ve oynanacağı yeri araştırıyor. Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte kritik karşılaşmaya dair son bilgiler...

2026 FIFA Dünya Kupası play-off heyecanı başlıyor. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası bileti için Romanya ile kader maçına çıkacak. Tek maç usulüyle gerçekleştirilecek karşılaşma öncesi futbolseverlerin gözü maç takvimi ve stat bilgisine çevrildi. Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.

Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final maçları 26 Mart'ta, final müsabakaları ise 31 Mart'ta oynanacak.

Final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova

Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

TÜRKİYE ROMANYA'YI ELERSE FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

Ay-yıldızlılar, 26 Mart'ta Romanya ile evinde kritik bir maça çıkacak. Türkiye, Romanya'yı geçerse play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının kazananı ile deplasmanda karşılaşacak. Bu final maçını kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

