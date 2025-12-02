A MİLLİ FUTBOL TAKIMI PLAY-OFF MAÇI! Türkiye Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası play-off heyecanı başlıyor. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası bileti için Romanya ile kader maçına çıkacak. Tek maç usulüyle gerçekleştirilecek karşılaşma öncesi futbolseverlerin gözü maç takvimi ve stat bilgisine çevrildi. Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte detaylar...