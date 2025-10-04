Haberler Yaşam Haberleri A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2025: Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte aday kadro
Giriş Tarihi: 4.10.2025 10:27

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2025: Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte aday kadro

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda üçüncü maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Türkiye’nin aday kadrosu açıklandı ve gözler artık mücadeleye çevrildi. Peki Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mili maç takvimi 2025:

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2025: Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte aday kadro

2026 Dünya Kupası yolunda heyecan sürüyor! A Millî Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü sınavına çıkıyor. Montella yönetimindeki Milliler, zorlu deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi açıklanan aday kadroda sürpriz isimler yer alırken futbolseverler, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte, milli maç programı:

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda üçüncü maçını 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynayacak.
Bulgaristan – Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye, gruptaki ilk iki deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmiş, evinde ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından E Grubu'nda 3 puanla üçüncü sırada yer alan Milliler, Bulgaristan karşısında galibiyet arayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan maçı öncesinde A Millî Takım'ın aday kadrosunu duyurdu. Kadroda form grafiğiyle dikkat çeken isimler yer aldı:

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Altay Bayındır

Manchester United

14.04.1998

10/0

27.05.2021

Berke Özer

LOSC Lille

25.05.2000

2/0

07.06.2025

Mert Günok

Beşiktaş A.Ş.

01.03.1989

37/0

24.05.2012

Uğurcan Çakır

Galatasaray A.Ş.

05.04.1996

33/0

30.05.2019

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

21/2

16.06.2023

Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe A.Ş.

23.05.1996

58/2

24.03.2016

Eren Elmalı

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

19/0

07.06.2022

Ferdi Kadıoğlu

Brighton & Hove Albion FC

07.10.1999

24/1

04.06.2022

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

57/4

20.11.2018

Mert Müldür

Fenerbahçe A.Ş.

03.04.1999

38/3

11.10.2018

Samet Akaydin

Çaykur Rizespor A.Ş.

13.03.1994

14/1

19.11.2022

Yusuf Akçiçek

Al-Hilal Saudi FC

25.01.2006

2/0

23.03.2025

Zeki Çelik

AS Roma

17.02.1997

55/2

05.06.2018

ORTA SAHA

Atakan Karazor

VfB Stuttgart

13.10.1996

-

-

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

99/21

06.09.2013

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

28/1

22.09.2022

Orkun Kökçü

Beşiktaş A.Ş.

29.12.2000

43/3

06.09.2020

Salih Özcan

Borussia Dortmund

11.01.1998

24/0

29.03.2022

FORVET

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

23/5

19.11.2022

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

29/2

13.11.2021

Can Uzun

Eintracht Frankfurt

11.11.2005

3/0

22.03.2024

Deniz Gül

FC Porto

02.07.2004

3/0

20.03.2025

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

42/5

23.03.2018

Kenan Yıldız

Juventus

04.05.2005

23/2

12.10.2023

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

21.10.1998

46/14

27.05.2021

Oğuz Aydın

Fenerbahçe A.Ş.

27.10.2000

6/0

04.06.2024

Yunus Akgün

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

16/2

04.06.2022

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki diğer maçları da futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte fikstür:

04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye

07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya

11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)

14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)

15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)

18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)

ARKADAŞINA GÖNDER
A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2025: Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte aday kadro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz