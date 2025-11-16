Haberler Yaşam Haberleri A Milli Takım Play-Off Biletini Aldı! İspanya – Türkiye maçı ne zaman oynanacak? E Grubu puan durumu ve Dünya Kupası ihtimalleri
Giriş Tarihi: 16.11.2025 08:29

A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan'ı 2-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off'u garantiledi. Dünya Kupası vizesi için gruptaki son maç İspanya karşısında olacak. Nefeslerin tutulacağı ilk maçın rövanşı niteliğinde geçecek bu karşılaşmanın tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, İspanya - Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta, milli maç nerede oynanacak? A Milli Takım'ın kupaya katılma ihtimalleri ve E Grubu puan durumu ile son milli maç için geri sayım başladı!

Grup elemelerinde son viraja girilirken, A Milli Takımımız Bulgaristan karşısında aldığı önemli 3 puanla son maçlarda elde ettiği başarısını tazeledi. Grubun namağlup lideri İspanya ile oynanacak son maç, A Milliler için önemli bir mücadele olacak. Tüm Türkiye'nin gözü, takımımızın İspanya karşısında göstereceği performansta ve grubun nihai puan tablosunda olacak. İşte, İspanya - Türkiye milli maçı hakkında merak edilenler:

TÜRKİYE PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 yenerek play-off etabına katılmayı garantiledi.

Ay-Yıldızlı ekibimizin gollerini 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Chernev (kendi kalesine) attı. Böylece Türkiye 2. sırayı kapatarak play-off tur biletini aldı.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası'nda son karşılaşma İspanya-Türkiye maçı, İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bilgi Detay
Organizasyon 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri
Tarih 18 Kasım 2025 Salı
Saat 22:45 TSİ (Türkiye Saati ile)
Yer Estadio de La Cartuja, Sevilla / İspanya

Milli maç hangi kanalda sorusu her yeni karşılaşmada gündeme geliyor. A Milli Takım karşılaşmaları TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanıyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye'nin Bulgaristan galibiyeti sonrası E Grubu'nda puan durumu ve takımımızın Dünya Kupası'na katılma ihtimalleri şu şekilde şekillendi:

Sıra Takım O G B M Puan
1. İspanya 5 5 0 0 15
2. Türkiye 5 4 0 1 12
3. Gürcistan 5 1 0 4

3
4. Bulgaristan 5 0 0 5 0

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI İHTİMALLERİ

E Grubu'nda yalnızca grup birincisi direkt olarak Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanırken, grup ikincileri Play-Off turuna yükseliyor.

Play-off turunu garantileyen Türkiye'nin muhtemel rakipleri Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çekya olacak.

A Milli Takım, son grup maçında lider İspanya'yı ancak 7-0 yenmesi durumunda grubu lider bitirebilir. Böyle bir senaryoda Milliler direkt Dünya Kupası'na katılabilir.

A Milli Takım Play-Off Biletini Aldı! İspanya – Türkiye maçı ne zaman oynanacak? E Grubu puan durumu ve Dünya Kupası ihtimalleri
