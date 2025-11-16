A Milli Takım Play-Off Biletini Aldı! İspanya – Türkiye maçı ne zaman oynanacak? E Grubu puan durumu ve Dünya Kupası ihtimalleri

Grup elemelerinde son viraja girilirken, A Milli Takımımız Bulgaristan karşısında aldığı önemli 3 puanla son maçlarda elde ettiği başarısını tazeledi. Grubun namağlup lideri İspanya ile oynanacak son maç, A Milliler için önemli bir mücadele olacak. Tüm Türkiye'nin gözü, takımımızın İspanya karşısında göstereceği performansta ve grubun nihai puan tablosunda olacak. İşte, İspanya - Türkiye milli maçı hakkında merak edilenler:
A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 yenerek play-off etabına katılmayı garantiledi.
Ay-Yıldızlı ekibimizin gollerini 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Chernev (kendi kalesine) attı. Böylece Türkiye 2. sırayı kapatarak play-off tur biletini aldı.
Dünya Kupası'nda son karşılaşma İspanya-Türkiye maçı, İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri
|Tarih
|18 Kasım 2025 Salı
|Saat
|22:45 TSİ (Türkiye Saati ile)
|Yer
|Estadio de La Cartuja, Sevilla / İspanya
Milli maç hangi kanalda sorusu her yeni karşılaşmada gündeme geliyor. A Milli Takım karşılaşmaları TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanıyor.
Türkiye'nin Bulgaristan galibiyeti sonrası E Grubu'nda puan durumu ve takımımızın Dünya Kupası'na katılma ihtimalleri şu şekilde şekillendi:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Puan
|1.
|İspanya
|5
|5
|0
|0
|15
|2.
|Türkiye
|5
|4
|0
|1
|12
|3.
|Gürcistan
|5
|1
|0
|4
|
3
|4.
|Bulgaristan
|5
|0
|0
|5
|0
E Grubu'nda yalnızca grup birincisi direkt olarak Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanırken, grup ikincileri Play-Off turuna yükseliyor.
Play-off turunu garantileyen Türkiye'nin muhtemel rakipleri Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çekya olacak.
A Milli Takım, son grup maçında lider İspanya'yı ancak 7-0 yenmesi durumunda grubu lider bitirebilir. Böyle bir senaryoda Milliler direkt Dünya Kupası'na katılabilir.