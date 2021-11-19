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Giriş Tarihi: 19.11.2021 22:53

AB, Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu

AB, Aliyev ve Paşinyan’ın Brüksel’de bir araya geleceğini duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın aralık ayında Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Charles Michel'in, Aliyev ve Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Michel'in, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.

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AB, Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu
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