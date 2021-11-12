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Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:27

AB-Modex Saha Tatbikatı Tekirdağ'da başladı

AA
AB-Modex Saha Tatbikatı Tekirdağ’da başladı

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, afet ile deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin Türkiye'de ilk kez yapılan "AB-Modex Saha Tatbikatı" başladı.

Tekirdağ'da düzenlenen tatbikatta, Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den 1715 kişi görev aldı.

Tatbikattın ilk bölümünde, senaryo gereği 7,4 büyüklüğündeki depreme müdahale için Tekirdağ'a gelen ekipler, eski fabrika binasında arama kurtarma çalışmaları yaptı, yaralılara müdahale etti.

AB-Modex Saha Tatbikatı'nda yüksek katlardan kurtarma, denizden yangına müdahale, vinçten kurtarma, ulaşım kazası, suda kayıp araması, medikal kurtarma, helikopter ile medikal tahliye de yapılıyor.

Tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de izledi.

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AB-Modex Saha Tatbikatı Tekirdağ'da başladı
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