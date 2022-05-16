AB Türkiye Delegasyonu Hatay’da

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, "Hoş geldiniz, sizleri tekrar kardeşliğin ve hoşgörünün şehri, kadim şehir Hatay'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim." dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer- Landrut ise "Sayın Valimizle Hatay'da tekrardan bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Suriye'deki savaş mağduru insanlara insani yardımların gönderildiği Cilvegözü Sınır Kapısının, Hatay'da olması sebebiyle bizim için önemli bir şehir ve bundan dolayı tekrardan buradayız." ifadelerinde bulunarak yoğun programları içerisinde kendilerine zaman ayırdığı için Vali Doğan' a teşekkür etti.

Ziyarete, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Devrim Öztürk'te eşlik etti.