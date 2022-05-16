Haberler Yaşam Haberleri AB Türkiye Delegasyonu Hatay’da
Giriş Tarihi: 16.5.2022 16:17 Son Güncelleme: 16.5.2022 16:35

AB Türkiye Delegasyonu Hatay’da

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
AB Türkiye Delegasyonu Hatay’da

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer- Landrut'u ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, "Hoş geldiniz, sizleri tekrar kardeşliğin ve hoşgörünün şehri, kadim şehir Hatay'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim." dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer- Landrut ise "Sayın Valimizle Hatay'da tekrardan bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Suriye'deki savaş mağduru insanlara insani yardımların gönderildiği Cilvegözü Sınır Kapısının, Hatay'da olması sebebiyle bizim için önemli bir şehir ve bundan dolayı tekrardan buradayız." ifadelerinde bulunarak yoğun programları içerisinde kendilerine zaman ayırdığı için Vali Doğan' a teşekkür etti.

Ziyarete, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Devrim Öztürk'te eşlik etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: MEB’den FLAŞ yaz okulu kararı! Bakan Özer milyonları ilgilendiren kararı ‘İlk kez’ diyerek detayları açıkladı
SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç teröristlere sahip çıktı! 33 teröristi iade etmeyecekler...
Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Alacak olan bir daha düşünsün'
Böyle kalabalık az gördüm
İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı: Umumi rezillik!
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
İsveç'ten NATO üyeliği için Türkiye adımı: Heyet gönderecekler!
Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler! İstanbul'un göbeğindeki Kanlı infazda FETÖ izi
19 yaşındaki Kübra’nın öldüğü kaza soruşturması sil baştan! Mahkeme ailenin itirazını kabul etti
Bu planda nükleer savaş da var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
AB Türkiye Delegasyonu Hatay’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA