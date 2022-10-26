AB-Türkiye yüksek iş düzeyi toplantısı gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi, İstanbul'da üst düzey bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile AB arasında ticaret, güvenlik, göç ve enerji gibi birçok alanı kapsayan uzun süreli ve önemli iş birliği olduğunu söyledi.

Muş, şu açıklamalarda bulundu: Bütün dünya çok önemli bir değişimden geçiyor. Bu kritik noktada Türkiye ile AB'nin daha yakın iş birliğine ihtiyacı bulunmakta"

"AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin işleyişinin derinleştirilmesi ve iyileştirilmesi, ticari ve küresel değer zincirlerinden en yüksek faydayı elde etmek için hayati önem taşımaktadır. İki tarafın da mevcut Gümrük Birliği'ni derinleştirerek bu fırsatı değerlendireceğinden eminim. Bu kritik noktada Türkiye ile AB'nin daha yakın iş birliğine ihtiyacı bulunmakta."

HEDEF 200 MİLYAR DOLAR

Muş, Gümrük Birliği döneminde AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 6 kat artarak bu yıl sonunda 200 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydederek, rekabet politikası ve fikri mülkiyet hakları gibi birçok alanda ortak ticaret politikası ve mevzuatların uygulanması sayesinde Gümrük Birliği'nin derinden entegre değer zincirlerinin kurulmasını sağladığını anlattı.

AB, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İTHALAT İHRACAT ORTAĞI

Hisarcıklıoğlu, "AB, Türkiye'nin açık ara en büyük ithalat ve ihracat ortağı ve aynı zamanda ana yatırım kaynağıdır. Türkiye'nin ithalatının üçte biri AB'den geliyor ve ülkenin ihracatının yüzde 41'i AB'ye gidiyor. AB ile Türkiye arasındaki toplam mal ticareti 132 milyar avroya ulaştı." dedi.

İŞ DÜNYASINDAN ÜST DÜZEY KATILIM

Toplantıya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gün, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat Çalbıyık, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören de katıldı.

KAYMAKÇI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, "Bugün iki önemli toplantı gerçekleştirdik. Biri Türkiye ile AB arasında iş diyaloğuydu. Pandeminin sıkıntıları, Rusya Ukrayna savaşının olumsuz etkileri ve ayrı zamanda iklim değişikliğinin yeşil finansman gibi mekanizmaları zorlaması nedeniyle Türkiye ve AB arasında ticaretin yatırımın artırılması gerektiği ortaya çıktı. Bizim Türkiye olarak beklentimiz, gümrük birliği güncellenme müzakerelerine başlanması ve Türkiye vize serbestliği elde edene kadar vizede kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. AB genişleme komiserinin ülkemizdeki ziyaretinin ana nedeni, Türkiye yatırım platformunun resmi olarak duyurulması. Türkiye aday ülke olarak mali fonlarından yararlanıyor. Türkiye, bugüne kadar 9,2 milyar euroluk (IPA) fonu kullandı. Ancak son dönemde IPA fonlarında kesintiye gidildi. Dolayısıyla Türkiye aday ülke olarak daha fazla finansman aktarılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

İkinci konu olarak AB'nin yeşil mutabakatı benimsediğini vurgulayan Kaymakçı, "2050 yılına kadar karbondan arındırılmış bir AB kıtası oluşturmayı hedefliyor. Buna yönelik olarak AB hem AB bütçesi ile hem de uluslararası finansman ile çok önemli kaynaklar ayırdı. Yeşil dönüşümden bahsediyorsak Türkiye'nin olmaması mümkün değil. Hem bir aday ülke olarak hem de Avrupa ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle Türkiye'nin içerisinde bir yatırım platformu oluşturuldu. Bu platform AB tarafından sağlanacak garantiye dayanıyor. Uluslararası finans kuruluşları Türkiye'de özellikle iklim değişikliğinin oluşturmuş olduğu olumsuzlukları gidermeye yönelik katkıda bulunacak kaynak sağlayacaklar. AB garantisi sayesinde bunun akışı hızlı olacak." ifadelerini kullandı.