ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 9 Kasım 2022 ABD seçimi son durum ne, hangi parti önde?

ABD ARA SEÇİMLERİ NEDİR?

Ara seçimler ABD Kongresi'nin iki meclisine odaklanıyor: ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi. Meclis üyeleri iki yıllık bir süre için seçiliyorlar bu nedenle de 435 sandalyenin tamamı ara seçimlerde belirlenmekte.