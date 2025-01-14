ABD ayağı ortaya çıktı! Zehir taciri terapistten tıbbi amaç kılıfı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesinde ikamet eden Ahmet Furkan Usalan'ın evde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisinin alındı. Bunun üzerine 9 Ocak'ta, KOM Şube Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada ele geçirilenler şok etti.

SİHİRLİ MANTARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Aramada 18 adet kavanoz içerisinde 14400 gram LSD emdirilmiş tohum, 5 adet kavanoz içerisinde 2600 gram sıvılaştırılmış LSD, 4 adet kavanoz içerisinde 1130 gram olgunlaşmış sihirli mantar, 5 adet kavanoz içerisinde kurutulmaya hazır 3500 gram sihirli mantar, 25 adet LSD Hap, 192 adet LSD emdirilmiş kullanıma hazır A4 kağıt, 32 gram LSD emdirilmiş kurabiye, 6 adet 30x15 cm boyutlarında saklama kaplarının içerisinde 36 kök sihirli mantar ele geçirildi.

Ayrıca 293 gram LSD emdirilmiş jel, Elektrikli Gıda Kurutma Cihazı, 3 Adet Hasas Terazi 2 Adet Kapsül Dolum Cihazı, 2 Adet Bitki Üretim Aparatı, 90 Adet Enjektör, 2000 Adet Boş Kapsül olmak üzere LSD (Liserjik Asit Dietilamid) üretim laboratuvarı olarak kullanılan evde piyasa değeri 110 Milyon TL olan ve Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler Sözleşmesine göre dünyanın en tehlikeli uyuşturucu maddelerinden biri olarak kabul edilen halüsinojik, psikedelik ve saykodelik etkilere sahip toplam 22 kilogramlık LSD uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli Usalan, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine operasyonla ilgili paylaşım yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Zehir tacirlerine geçit yok. Muğla huzurun şehri. Gençliğimizi feda etmeyeceğiz" dedi.

BÜTÜN MANTARLAR YENEBİLİR AMA BAZILARI

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Usalan, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Terapist olduğu öğrenilen Ulsalan'ın, kurslar verdiği ve meditasyon videoları yayınladığı ortaya çıktı. Özellikle mantarlarla ilgili paylaşımlarda bulunan Usalan, "Bütün mantarlar yenebilir ama bazıları" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki sayfasıyla terapi reklamı yapan Usalan slogan olarak "Enerjik vücut işçisi, duyguları serbest bırakarak ve yaşam gücünü artırarak iyileşme" kullandı.

SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, şüpheli Usalan'ın annesi ve 2 kardeşinin Amerika Birleşik Devleti'nde ikamet ettiği, sihirli mantar ve LSD üretimini Amerika'da veya Güney Amerika'da öğrendiği değerlendirildi. Bu halüsinojenik maddeyi kullanan kişilerde zaman, mekan, bilinç ve gerçeklik algısının değişerek ruhani bir kimliğe girildiği biliniyor.

KURABİYE, KREM VE JELE UYUŞTURUCU EMDİRMİŞ

Olayın detayları da ortaya çıktı. Şüpheli Usalan'ın jandarmaya teslim olmadan önce sırt çantasını başka bir kişiye teslim ettiği öğrenildi. Jandarmaya teslim edilen çantada, 9 kavanoz içerisinde LSD emdirilmiş jel, 3 paket toz haline getirilmiş sihirli mantar, 4 kap içerisinde LSD emdirilmiş krem, 325 gram LSD emdirilmiş kurabiye olmak üzere toplam 3 kilo 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca çanta içerisinde bulunan tutuklu Usalan'a ait cep telefonuna Adli Bilişim Timince incelenmesi yapılmak üzere el konuldu. Toplamda 20 milyon TL'ye mal olan uyuşturucu daha ele geçirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Usalan ifadesinde Türkiye, ABD uyuşturucu ağını ve tarifini tek tek anlattı. Beden ve enerji terapisi hususlarında çalıştığını anlatan Usalan,

"Aslan yelesi, hindi kuyruğu, istiridye ve ismini bilmediğim çeşitli mantarları ikametimin bulunduğu Çandır Mahallesinde ve Aydın ilinde bulunan dağlarda, İstanbul Belgrat Ormanında, Aydost Ormanında toplarım. Akabinde toplamış olduğum mantarların şapkalarını temizledikten sonra ya sporlarını çıkarırım, ya da bu mantarları klonlarım.

Spor çıkarma işlemi şu şekilde olmaktadır; şapkalarını keserim, kestiğim şapkaları alüminyum folyoların içerisine yerleştiririm. Üzerine bardak koyarım. Sporlar da alüminyum folyaya dökülür, sonra dökülen sporlardan kullanmayacak olduklarımı buzdolabına koyarım. Kullanacaklarımı da ağar besiyerlerinin içerisine koyarım. Ağar dediğim şey, mantarların mikrop ve bakteriden arındırılması işlemidir. Klonlama işlemi ise şu şekilde olur: Mantarların içerisinde kesik açarım, açtığımı kesiği alarak ağar besiyerlerinin içerisine koyar ve büyümesini beklerim. Bu şekilde mantar üretir ve çoğaltırım. Benim üretip çoğalttığım mantarların uyuşturucu etkisi bulunmamaktadır. Bulunuyor ise dahi benim buna ilişkin bir bilgim yoktur, benim bildiğim ve mantarları çoğaltma amacım bu mantarların tıbbi etkileri nedeniyledir. Hindi kuyruğu mantarı antioksidan niteliğinde olmakla birlikte kansere de faydaları vardır. Aslan yelesi mantarı nörolojik olarak birçok şeye iyi geldiği gibi Alzheimer hastalığına da iyi gelmektedir, reishi mantarı bağışıklığı kuvvetlendiren bir mantardır. Ben işletme mezunuyum ancak kollukta vermiş olduğum ifadedeki gibi dijital ortamda Semra Erol isimli eğitmenden tıbbi mantar yetiştiriciliği kursu aldım ancak belgem ve sertifikam yoktur" dedi.

ABD'DE EĞİTİM ALMIŞ

Şüpheli Usalan'ın ABD'de Cambridge Üniversitesinde eğitim aldığı ortaya çıktı. Usalan ifadesinde, "Çünkü bu eğitimi asıl alan kişi İstanbul Acıbademde oturan soy ismini bilmediğim Nilüfer isimli arkadaşımdır. Eğitimi ben bu arkadaşımdan ödünç olarak aldım. Yine kollukta verdiğim ifademdeki gibi Cambridge Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden yüksek lisans kabulü almış bulunmaktayım. Buna ilişkin evrakları avukatım sonrasında dosyaya sunacaktır. Yine evimde bulunan karekodlu barkodlar tarandığında görüleceği üzere bu barkodlar benim bilimsel bir yazıma yönlendirmektedir. Herhangi bir şekilde uyuşturucu içermemektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.