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Giriş Tarihi: 29.7.2022 14:28 Son Güncelleme: 29.7.2022 14:29

ABD bayraklı yatta 84 kiloluk uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 92 metre boyundaki ABD bayraklı gemide uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 81 kilo kokain ve 3 kilo skunk ele geçirdi. Söz konusu geminin yanına yanaşan ve ekiplerin olay yerine gelmesinin ardında kaçan Vanuata bayraklı motor yat ise 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 Helikopter tarafından yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
ABD bayraklı yatta 84 kiloluk uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 26 Temmuzda Güllük Limanı'na gelmekte olan Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar yapıldı. Söz konusu ihbar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ortak başlatılan çalışamada Ocean Blue isimli ticari geminin takibine başlandı.

GEMİ DURDURULDU YAT KAÇTI

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motorun, geminin yanına yanaştığı tespit edildi. Bu sırada ekipler tarafından Vanuata bayraklı 'Ocean Blue' isimli gemi durdurulması üzerine Belgor isimli motor yat yapılan tüm ikazlara rağmen durmayarak olay yerinden kaçtı.

KAÇAN YAT ZORLU MÜCADELEYLE YAKALANDI

Olay yerinden ikazlara uymayarak kaçan Belgor isimli motor yat 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 Helikopter tarafından uzun süren bir takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Durdurulan Belgor'da bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZDEN 81 KİLO KOKAİN ÇIKTI

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı ile Belgor motor yat ve Ocean Blue isimli ticari gemide ve denizde yapılan aramada 28 Temmuz'da denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kg, Jandarma ekipleri tarafından ise kıyıda yaklaşık 21 kg olmak üzere toplam 81 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kilo Hint Kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen skunk ele geçirildi. Yakalanan ticari gemide, motor yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

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ABD bayraklı yatta 84 kiloluk uyuşturucu operasyonu
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