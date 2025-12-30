ABD büyükelçiliğinden dikkat çeken ‘deprem’ paylaşımı! “Birkaç gün boyunca bir yere sığınmaya hazır olun”

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'na ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. "ABD vatandaşları: Deprem sırasında ne yapılmalı?" başlıklı paylaşımda, Türkiye'de ikamet eden ve seyahat için gelen ABD vatandaşlarına hitaben, deprem öncesinde alınması gereken tedbirler ve deprem sırasında yapılması gerekenler yer aldı.

İKİ SENARYOYA GÖRE UYARI YAYINLANDI

"Deprem sırasında eğer içerideyseniz" senaryosunda Çök-Kapan-Tutun yöntemine vurgu yapılırken, "Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız" senaryosunda ise "Birkaç gün boyunca korunaklı bir yere sığınmaya hazırlıklı olun. Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın." ifadeleri yer aldı. Ayrıca paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program'a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun."

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Söz konusu paylaşım sosyal medyada hızla gündem olurken, vatandaşlarda tedirginlik oluştu. Sosyal medya kullanıcıları, "Neden birdenbire böyle bir uyarı yayınladılar?", "Deprem mi olacak?" gibi yorumlarda bulundu.