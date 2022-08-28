ABD Dışişleri Bakanlığı’na AK Parti’den Gülşen tepkisi: “Hadsizliktir!”

İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatiplilere yönelik olarak "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanması gündeme geldikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamadan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gülşen, İstanbul'da polislerce gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra tutuklanmak üzere Hâkimliğe gönderildi. İlk duruşma sonucu Gülşen tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

"ABD ENDİŞE DUYMAKTADIR. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dışişleri Bakanlığı, tutuklama kararı sonrasında Gülşen hakkında bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gülşen'in "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerine destek niteliğinde bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELİYİZ AÇIKLAMASINI KINIYOR, REDDEDİYORUM"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gülşen açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Tunç, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İmam - Hatiplerimize yönelik sarfettigi hakaret ve aşağılayıcı ifadelerinden dolayı yargılanan 'Sanatçı' ile ilgili 'endişeliyiz' açıklamasında bulunmasını kınıyor ve reddediyorum" dedi.

"HADSİZLİKTİR!"

Tunç yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü, milletimizin değerlerini aşağılamak, eğitim yuvalarımıza ve orada eğitim görenlere hakaret etmek değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye'de Yargı bağımsızdır. ABD'nin ülkemizde devam eden bir dava ile ilgili açıklama yapması hadsizliktir" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR VATANDAŞI, POLİSİN DİZİYLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMEMİŞTİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de sosyal medyadan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki gösterenlerden oldu. Demiröz, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargısı bağımsızdır. Bütün vatandaşların can ve mal güvenliği teminat altındadır. Hiçbir vatandaşı, polisin diziyle boğularak öldürülmemiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı, sen kendi ülken için "endişelenme" de haklısın" ifadelerini kullandı.