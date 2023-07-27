Haberler Yaşam Haberleri ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı seyahat uyarılarına göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir?
Giriş Tarihi: 27.7.2023 23:06 Son Güncelleme: 27.7.2023 23:06

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı seyahat uyarılarına göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 27 Temmuz 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı seyahat uyarılarına göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı seyahat uyarılarına göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı seyahat uyarılarına göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;

SORU: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı seyahat uyarılarına göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir?

C- Romanya, Ruanda, Vietnam (CEVAP)


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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı seyahat uyarılarına göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir?
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