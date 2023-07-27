"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı seyahat uyarılarına göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;