Temmuz ayına ilişkin ABD enflasyon oranı verisi için gözler gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli beklentilerine göre Temmuz ayında enflasyonda keskin bir düşüş yaşanacağı gözlemlendi. Resmi açıklama öncesinde bugün sabah saatlerinden itibaren ise "10 Ağustos 2022 ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı, ne oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte Temmuz ayı ABD enflasyon verisi ile ilgili tüm gelişmeler ve açıklamanın detayları...