ABD-İngiltere çay polemiğine Rize’den cevap: Bizde katkı yok

İngiltere'nin Washington ve ABD'nin Londra büyükelçilikleri, bir kimya profesörünün "çayın acılığını almak için tuz eklenmesi" tavsiyesi üzerine sosyal medyada çayın nasıl demleneceğini tartışırken, Rize'den "Katkısız, doğal ve güzel Türk çayını için" tavsiyesi geldi. Rize Ticaret ve Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Bazı ülkelerin çaylarında üretim şeklinden veya kullandıkları bazı yabancı maddelerden dolayı acılık, sertlik oluyor ama bizim çayımızda öyle bir sertlik söz konusu değil. Dünyanın en kaliteli çayı Türk çayını içsinler, içine hiçbir şey katmaya gerek kalmaz" dedi.ABD'li kimya profesörü Michelle Francl'ın "çayın acılığını almak için tuz eklenmesi" tavsiyesi üzerine Rizeliler, katkı maddesi olmadığı için herhangi bir acılık hissedilmeyen Türk çayının içilmesi önerisinde bulundu. İngiltere'nin Washington ve ABD'nin Londra büyükelçiliklerinin sosyal medyada çayın nasıl demleneceği ve içileceği tartışmasına Rizeliler de katıldı. Rize Ticaret ve Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "İngiltere'deki ve Amerika'daki arkadaşlara önereceğimiz, içmiş oldukları acı çayları bırakıp gelsinler, hoş, içilebilir, kaliteli Türk çayını içsinler. Onların çayları doğru, acıdır. Sri Lanka, Hindistan, Endonezya, Kenya, Vietnam gibi ülkelerde üretilen çaylarda üretim şeklinden dolayı veya kullandıkları bazı yabancı maddelerden dolayı acılık, sertlik oluyor ama bizim çayımızda öyle bir sertlik, öyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Çayı yumuşatmaya da sertleştirmeye de gerek yoktur. Dünyanın en doğal, en kaliteli çayı Türk çayını içsinler. İçine hiçbir şey katmaya gerek kalmaz" dedi.Türk çay kültüründe bardakların şeffaflığının çaya değer katmayı amaçladığını belirten Erdoğan, "Biz çayımızı şeffaf bardakta içeriz. Görünsün, ne içtiğimizi görelim diye. Onun için buna uygun ince belli bardağımızı yaptık. Devasa bir bardak, 30 metrenin üzerinde bir yüksekliğe sahip. İçtikleri ürünün rengine, kalitesine güvenmedikleri için fincanda içerler. Kahvenin fincandaki veya şeffaf bardaktaki görüntüsüyle çayın görüntüsü farklıdır. O renkler içimi özendirmez ama bizim çayımızın rengi içimi özendirir, içtikçe içesin gelir. Bütün tüketicilere çay ve türevi ürünleri tüketen insanlara öneriyoruz" ifadelerini kullandı.