ABD İsrail’e ültimatom verdi

ABD, İsrail'e, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin, silah ambargosu uygulanmadan bir ay içinde çözülmesi gerektiği yönünde açık bir mesaj gönderdi. Üst düzey ABD yetkilileri - Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin - dün bu talebi özetleyen bir belgeyi Bakanlar Ron Dermer ve Yoav Galant'a teslim etti.

Amerikan yönetimi, Filistin bölgesindeki kötüleşen insani durumdan endişe duyuyor ve Washington, bunu değiştirmek için acil önlemlerin alınmasını talep ediyor. ABD, Eylül ayı, Mart ayından bu yana Gazze'ye en az miktarda insani yardımın gönderildiğini gördü. Açıklama ise, ABD'nin , ABD ordusu tarafından işletilecek bir dizi THAAD yüksek irtifa ve atmosfer ötesi önleme füze savunma sistemini İran füzelerine karşı İsrail'e konuşlandırma yönündeki son kararın verileceği bir döneminde geldi.



İSRAİL DEFALARCA GAZZE ŞERİDİ'İNE GELEN İNSANİ YARDIMLARI ENGELEDİ

İsrail defalarca Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi dağıtımını engellemekle suçlandı. Yahudi devleti ise bunu reddediyor ve bir yıldan kısa bir süre içinde Filistin topraklarına 900 bin tondan fazla insani yardımın getirildiğine dair raporlar yayınlıyor. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nden eşi görülmemiş bir saldırının ardından "Demir Kılıçlar" askeri operasyonunu başlattı. Bölge kendisini tam bir abluka altında buldu: su, elektrik, yakıt, yiyecek ve ilaç tedariki durduruldu. Gazze Şeridi fiilen güney ve kuzey olarak ikiye bölünmüş durumda ve İsrail, Hamas'ın son kalesi sayılan Refah'a kara operasyonu yürütüyor.