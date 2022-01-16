ABD Kar Heykel Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç.Dr. Ceyhun Konak, Doc.Dr.Zekeriya Erdinç ve Öğretim Görevlisi olan Tayfun Konak, Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota Stillwater'de gerçekleştirilecek olan " Kar Heykel Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil edecek.

DÜNYAYI BOYNUZLARINDA TAŞIYAN ANADOLU BOĞASI

18-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılamaya hak kazanan ekip, " Dünyayı boynuzlarında taşıyan Anadolu Boğası" isimli eseri yapacak. Dünyanın pek çok ülkesinden katılımcının bulunduğu yarışmada, sanatçılar 3,5 metreküp ölçeğindeki sıkıştırılmış kar bloğundan, bu malzemeyi şekillendirmek için kullanacakları özel ekipmanları ile eserlerini yapacak.

ÇEVRECİ ORGANİZASYON

Japonya ve Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen projelerde ödül alan ekipte bulunan Doç.Dr. Ceyhun Konak , "Yarışma için için yüzü aşkın eser başvurdu. Biz bu eserlerin arasında ilk ona kaldık. Şu anda son kalan 10 ile finalde yarışacağız. Başarılı bir sonuç almak istiyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum. Bu yarışma, tamamen çevreci bir organizasyon olacak. Herhangi bir elektrikli ya da fosil yakıtlı aletle çalışılmayacak" dedi.

BOĞA VE BOĞANIN GÜCÜ

Yarışmaya katılan ekipte yer alan Doc.Dr.Zekeriya Erdinç ise "Dünyayı boynuzları üstünde taşıyan boğa inanışı, antik kültürlerde hep olmuştur. Bu inanış, antik kültürlerde yerleşik olan ve ekonomisi tarıma dayalı toplumların vazgeçilmezidir. Bu simge, boğayı ve boğanın gücünü temsil ediyor. Kaynağını Anadolu'dan alan Dicle ve Fırat nehirleri, Boğanın boynuzlarını temsil ediyordu. Bu düşünceden yola çıkarak yorumladığımız heykelde dünyayı boğanın boynuzları üzerinde göstermenin bir yolu olarak, boğayı boynuzları üzerinde duracak şekilde ters çevirerek betimledik. Daha önce bu heykeli farklı boyutlarda granit ve andezit ile çalıştık. Şimdi ise Kar'dan yapacağız" dedi.