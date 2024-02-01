Haberler Yaşam Haberleri ABD konsolosluk otoparkına giren şahıs yakalandı
Giriş Tarihi: 1.2.2024 18:49 Son Güncelleme: 1.2.2024 19:38

ABD konsolosluk otoparkına giren şahıs yakalandı

İstanbul Sarıyer’de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
ABD konsolosluk otoparkına giren şahıs yakalandı

Sarıyer'de saat 12.00 sıralarında ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi girmeye çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Konsolosluğa girmeye çalışan şüphelinin yere yatırılarak kelepçelendiği ve polis otosuna bindirildiği anlar kameraya yansıdı.

Konsolosluğa girmek isterken yakalanan şüphelinin yakalandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, polisin yakaladığı şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği ve daha sonra ayağa kaldırarak üst araması yaptığı görülüyor. Şüphelinin polis otosuna bindirildiği anlarda görüntülere yansıdı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD konsolosluk otoparkına giren şahıs yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA