ABD medyasından Pamukkale’ye övgü: Harikalar diyarı

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de yer alan travertenlerden bahseden ABD'nin tanınmış medya kuruluşlarından CNN, "Buharlı yüzme havuzları ile büyülü beyaz taşlardan oluşan harikalar diyarı" başlığını kullandı. Denizli'ye bağlı Pamukkale ile ilgili gezi yazısında yeraltı sularındaki kalsiyum karbonatın çökmesi sonucu meydana gelen travertenlerin "Instagram fotoğrafları için mükemmel olduğu" belirtildi.Pamukkale'nin, Grekçe "kutsal şehir" anlamına gelen Hierapolis antik kentine ev sahipliği yaptığına dikkat çekilen yazıda bu tarihi yerin en az bir gün geçirmeye değer olduğu kaydedildi. Yazıda, Hierapolis'teki antik havuzun şifalı olduğuna inanılan sularına büyük ilgi gösterildiği ifade edildi.