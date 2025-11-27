Haberler Yaşam Haberleri ABD MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:14

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasaların en çok takip ettiği karar: ABD Merkez Bankası Aralık ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tarihi netleşti. FED faizi, ABD ekonomisinin yanı sıra küresel dolar likiditesini, altın fiyatlarını, döviz kurlarını ve faiz oranlarını doğrudan etkileyecek. Piyasa beklentileri ve enflasyon verileri, önemli sinyaller veriyor. Peki, 2025 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde?

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED), küresel ekonominin yönünü belirleyen kararlarıyla tüm dünyanın odak noktası olmaya devam ediyor. Yılın son toplantısı olan Aralık FOMC kararı, hem ABD'de hem de diğer ülkelerde yatırımcıların ve finans çevrelerinin alacağı kararları doğrudan etkileyecek. Toplantı takvimi ve piyasaların politika faizi beklentileri şöyle:

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz kararlarını genellikle iki gün süren toplantılarının ardından, ikinci günün akşamında duyurur. Aralık ayı FOMC toplantı ve karar takvimi şöyledir:

FOMC Toplantı Tarihleri: 9-10 Aralık 2025

Faiz Kararı Açıklanma Tarihi: 10 Aralık 2025

Faiz Kararı Açıklanma Saati: Karar, Türkiye saati ile 21.00'de açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemeyi sürdürüyor. ABD ekonomisinde resesyon riski bulunmasa da mevcut kırılganlıklar ülkede faiz indirimi ihtimalini artırıyor.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişelerinin yarattığı satış baskısı da yerini yükselişlere bırakırken, küresel hisse senedi piyasaları kasımdaki kayıplarını telafi etmeye yaklaştı.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için güçlü adaylar arasında anılması da faiz indirimi beklentilerini destekledi. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizinde 25 baz puan indirime giderek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz