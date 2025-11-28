ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Fed toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (FED), küresel ekonominin yönünü belirleyen kararlarıyla tüm dünyanın odak noktası olmaya devam ediyor. Yılın son toplantısı olan Aralık FOMC kararı, hem ABD'de hem de diğer ülkelerde yatırımcıların ve finans çevrelerinin alacağı kararları doğrudan etkileyecek. Toplantı takvimi ve piyasaların politika faizi beklentileri şöyle: