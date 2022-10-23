Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (23 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 23 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar?
A- Anayasa Kitabı
B- Tabela (CEVAP)
C- Terazi
D- Hiçbir Şey