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Giriş Tarihi: 23.10.2022 23:08 Son Güncelleme: 23.10.2022 23:08

ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 23 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

ABD New York’taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (23 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (23 EKİM 2022)

ATV ile 23 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar?

A- Anayasa Kitabı
B- Tabela (CEVAP)
C- Terazi
D- Hiçbir Şey

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ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar?
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