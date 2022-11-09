ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 9 Kasım 2022 ABD seçimi kim kazandı, hangi parti?

ABD ara seçim sonuçları için geri sayım başladı. Senato'da üstünlük için yarışan Demokratlar ve Cumhuriyetçiler için 7 eyalet kritik önem taşıyor. ABD seçimleri son duruma bakıldığında Temsilciler Meclisi'nde ezici çoğunluk Cumhuriyetçilerde. Peki, ABD ara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ABD SEÇİMLERİ SON DURUM NE?
ABD seçimleri senatoda kıran kırana bir mücadele var. Çoğunluk için 51 koltuk gerekirken, Cumhuriyetçilerin anlık olarak 48; Demokratlarınsa 46 + 2 bağımsızla 48 koltuğu bulunmakta. Mevcut düzende iki partinin de 50 senatörü bulunuyor. Senato'da eşitlik sağlanırsa, Senato Başkanı seçimi belirliyor. Senato Başkanı'ysa ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris.
Temsilciler meclisindeyse Cumhuriyetçiler Demokratlara ezici bir çoğunluk sağlamış durumda.
Şu anda Demokratların Temsilciler Meclisinde 220 sandalyesi bulunuyor, Cumhuriyetçiler ise 212 sandalyeye sahip, 3 sandalye ise boştu. Temsilciler Meclisi'nde 2018 sandalyesi bulunan parti, çoğunluğu elde edip tüm komitelerin başkanlarını çoğunluğu elinde bulunduran parti atamakta.
ABD ARA SEÇİMLERİ NEDİR?
Ara seçimler ABD Kongresi'nin iki meclisine odaklanıyor: ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi. Meclis üyeleri iki yıllık bir süre için seçiliyorlar bu nedenle de 435 sandalyenin tamamı ara seçimlerde belirlenmekte.
ABD ara seçimleri, her zaman kasım ayının ilk salısı yapılmakta.
Kongre'nin iki kanadı da Cumhuriyetçilere geçtiği durumda ABD Başkanı Biden'ın verdiği kararların çıkması zorlaşıyor. Joe Biden, seçimi Cumhuriyetçiler kazanırsa beni azledecekler açıklaması yapmıştı.
ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD seçim sonuçları, gece yarısına kadar açıklanması bekleniyor.