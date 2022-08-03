Haberler Yaşam Haberleri ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 22:31 Son Güncelleme: 3.8.2022 22:31

ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 3 Ağustos 2022 Çarşamba Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur? sorusunun cevabı merak konusu olarak ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

ABD’de 12 Haziran 1967’de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran’ın Sevgi Günü olarak kutlanmasına vesile olmuştur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur?

A- Jacqueline ve John Kennedy evlenmiştir
B- "Romeo ve Juliet" müziklai prömiyerini yapmıştır
C- Irklararası evliliği yasaklamak yasaklanmıştır (CEVAP)
D- "Rüzgar gibi Geçti" gösterime girmiştir

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