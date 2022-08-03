Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.