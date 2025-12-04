ABD’de işlenmiş gıdalara dava

Yapılan birçok farklı araştırmada insan sağlığına zararları tespit edilen işlenmiş gıdalara karşı ABD'de dava açıldı. ABD'de San Francisco Kent Savcılığı, gıda sektörünün devleri arasında gösterilen Coca-Cola ve Nestle gibi firmalardan, aşırı işlenmiş ürünlerle kamu sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle davacı oldu. Şekerleme, cips, kahvaltılık gevrek, enerji içeceği gibi aşırı işlenmiş gıda maddelerinin kamu sağlığı zararlarına ilişkin bilimsel araştırmalara yer verilen belgede, şirketlerin "sahte reklamcılık" yapmasının önlenmesi ve bu ürünlerin çocuklara tanıtımına kısıtlamalar getirilmesi istendi.