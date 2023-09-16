ABD’de kazada ölen gencin cenazesi Şanlıurfa’da defnedildi

Nakşıbendı Tarikatı şeyhlerinden ve alimlerinden Seyda Şeyh İzzeddin Aksan'ın torunu olan Muhammed Enes Ekinci, ABD'nin Maryland eyaletinde bir otomobilin çarpması sonucu geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.
Hayatını kaybeden Muhammed Enes Ekinci'nin cenazesi dün gece Şanlıurfa'ya getirildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastane morguna konulan Ekinci'nin cenazesi, bugün Şanlıurfa'da Osman Camii'nde (Seyda Şeyh İzzeddin Medresesi) kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Ekinci'nin yakınları taziyeyi Osman Camii'nde kabul edecek.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenimini bitirdikten sonra Muhammed Enes Ekinci'nin ABD'ye gittiği ve oradaki eğitimini tamamladığı, Türkiye'ye dönmek için gün saydığı öğrenildi. Muhammed Enes Ekinci'nin ölümü Şanlıurfa'da büyük üzüntü yaratı.