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Giriş Tarihi: 20.10.2022

ABD’de öldürülen rap’çinin katil zanlısı İstanbul’da yakalandı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
ABD’de öldürülen rap’çinin katil zanlısı İstanbul’da yakalandı
ABD'de hayranları tarafından Tanaa Money adıyla bilinen rap'çi James Richardson'ın 29 Aralık 2019'da Washington eyaletindeki Cloverdale Caddesi'nde öldürülmesi olayı İstanbul'a uzandı. Seyir halindeyken başka bir araçtan açılan yaylım ateşinin hedefi olan 20 yaşındaki Tanaa Money, 13 kurşunla öldürülmüştü. King County Savcılığı'nın soruşturmasında saldırıyı gerçekleştirenlerin ABD'li sokak çetelerinden Holly Park'ın üyeleri Ali Jamaal Sharif, Aden Muktar Mohamed ve Emilio Ramon olduğu tespit edildi. Savcılık, ülkeyi terk ettiği belirlenen üç şüpheli hakkında Interpol nezdinde arama kararı çıkarttı. Dedektiflerin çalışmalarında, Tanaa Money'in Grimey Gangsta Gorillaz adlı çeteye üye olduğu, bu çetenin Holly Park çetesiyle rekabet halinde olduğu, şarkıcının cinayetten kısa süre önce bu çeteye ait bir bölgede video çekip yayınladığı belirlendi. Video çekiminden sonra iki çete arasında 'kan davasına' dönüşen bir gerilimin başladığı ve bunun çok sayıda ölümle sonuçlandığı saptandı.

ABD'YE İADE EDİLECEK
19 Mayıs 2021'de ABD'den ayrılan 27 yaşındaki Aden Muktar Mohamed 16 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Etiyopya'ya gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen Mohamed, kırmızı bültenle arandığı belirlenince gözaltına alındı. Tutuklanan Mohamed'in ABD'ye iadesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak ABD'den 90 gün içinde iade talebinin gönderilmesi için gerekli yazışmaların yapılması istendi.

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ABD’de öldürülen rap’çinin katil zanlısı İstanbul’da yakalandı
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