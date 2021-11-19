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Giriş Tarihi: 19.11.2021 22:52

ABD'de yakından takip edilen Rittenhouse davasında beraat kararı çıktı

ABD’de yakından takip edilen Rittenhouse davasında beraat kararı çıktı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 2020'deki gösteriler sırasında iki protestocuyu öldüren Kyle Rittenhouse, hakkındaki suçlamaların tamamından beraat etti.

Kenosha kentinde geçen yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse'un davasına bakan jüriden beraat kararı çıktı.

Jüri, oy birliğiyle Rittenhouse'u karşı karşıya olduğu beş suçlamanın tamamından suçsuz bularak ülkeyi kutuplaştıran tartışmalı bir davayı sonlandırdı.

Mahkeme süresince savcılar, Rittenhouse'u "bela aramak için" Kenosha'ya gitmekle suçlarken, avukatları 18 yaşındaki müvekkillerinin, küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu savundu.

Karar, davayı yakından takip eden Amerikan medyasının gündeminde geniş yer tutarken protestoların artabileceğine dair yorumlar paylaşıldı.

Kenosha'da, Ağustos 2020'de, polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasını protesto eden göstericilere, beyaz bir Amerikalı tarafından açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde çekilen bir videoda, sonradan Rittenhouse olduğu belirtilen bu kişinin, yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere ateş açtığı görülmüştü.

Rittenhouse'un saldırıdan yarım saat önce olay yerindeki görüntüleri ise AA Foto Muhabiri Tayfun Coşkun'un objektifine takılmış, şüpheli 26 Temmuz 2020'de tutuklanmıştı.

Saldırı anını ve vurulan mağdurun kanlar içinde yattığını gösteren fotoğrafları mahkemede delil olarak kullanılan Coşkun, olay anıyla ilgili gördüklerini tanık olarak savcıya aktarmıştı.

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ABD'de yakından takip edilen Rittenhouse davasında beraat kararı çıktı
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