Haberler Yaşam Haberleri ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?
Giriş Tarihi: 18.12.2022 22:13 Son Güncelleme: 18.12.2022 22:14

ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 18 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

ABD’de yayımlanan bir dergi, 2013’te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (18 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 ARALIK 2022)

ATV ile 18 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?

A- Londra ve Berlin
B- Madrid ve Lizbon
C- Zürih ve Amsterdam
D- Mumbai ve Budapeşte (CEVAP)

.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA