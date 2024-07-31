ABD’den çocukları zararlı içeriklerden koruma yasası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu'nun çocukları tehlikeli çevrimiçi içerikten korumayı amaçlayan bir yasayı kabul etmesi bekleniyor. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen tasarı, teknoloji şirketlerini platformlardaki zararlı içeriklerinden sorumlu tutmaya yönelik ilk çaba olacak. Tasarıyı Tennessee Cumhuriyetçi Senatörü Marsha Blackburn ile birlikte kaleme alan Connecticut Demokrat Senatörü Richard Blumenthal, tasarının çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin internetteki yaşamlarının kontrolünü geri almalarını sağlamakla ilgili olduğunu söyledi. Blumenthal, "Tasarımız, büyük teknoloji şirketlerinin çocuklara zehirli içerik sunmasını engellemek ve kârlarını, güvenliğin önüne koydukları için onları sorumlu tutmak için özel yetkiler sağlıyor" dedi. Ruhsal sağlık krizi yaşandığını vurgulayan Bluementhal "Gençlerin ruh sağlığı krizi olan rekor düzeydeki umutsuzluk ve çaresizlik, yeme bozuklukları, zorbalık, intihar düşünceleri ve daha fazlası, kara kutu algoritmaları tarafından körüklendi." Temsilciler Meclisi henüz tasarı üzerinde harekete geçmedi, ancak Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson tasarıyı inceleyeceğini ve uzlaşma sağlamaya çalışacağını söyledi. Platformları 'tasarım gereği güvenli' hale getirmeyi amaçlıyor "Çevrimiçi Çocuk Güvenliği Yasası" olarak adlandırılan mevzuat, ilk olarak Şubat 2022'de duyuruldu. Yasa tasarısı, sosyal medya platformlarının reşit olmayanlara verilerini koruma, bağımlılık yapıcı özellikleri devre dışı bırakma ve algoritmik önerilerden vazgeçme seçenekleri sunmasını gerektiriyor. Ayrıca platformların, intihar, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı ve daha fazlasının çevrimiçi ortamda çocuklara tanıtılmasından sorumlu tutulmasını öngörüyor.