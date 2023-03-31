ABD’den getirilen 12 tarihi eser Antalya Müzesi’nde

Türkiye'den geçmiş yıllarda ABD'ye kaçırılan ve bir hafta önce geri getirilen, aralarında Roma İmparatoru Lucius Verus'un gerçek boyutlarda nadir bir bronz heykelinin de bulunduğu 12 tarihi eser, Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başladı. ABD Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi'nin soruşturmaları sonucunda el konularak, 22 Mart'ta New York Başkonsolosluğu'na teslim edilen eserler için dün tanıtım töreni yapıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de katıldı. Antalya, Burdur, Konya, Şanlıurfa, Çanakkale, Manisa ve Doğu Anadolu gibi Türkiye'nin farklı bölgelerinden kaçırılan 12 tarihi eser, Roma İmparatoru Lucius Verus'un gerçek boyutlarda nadir bir bronz heykeli, Tunç boğa arabası, Roma dönemine ait askeri diploma, Neolitik Hacılar Ana Tanrıça figürü, Urartu dönemi terakota vazo, Roma dönemi bronz büst taçlı erkek başı, Killia tipi mermer idol, Hydai Antik Kenti kökenli oinochoe, Çatalhöyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetrark heykel başı, Perge Tiyatrosu'ndan heykel başı ve Bubon bronz koldan oluşuyor.