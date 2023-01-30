ABD’den “PKK’ya askeri eğitim” itirafı





The Washington Post'ta yer alan, "Tam entegrasyon yöntemine rağmen, özel operasyonlardaki kadınlar birçok engelle karşılaşıyor" başlıklı makale için kullanılan bir fotoğrafın altındaki not, ABD'nin terör örgütü PKK'yı eğittiğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.