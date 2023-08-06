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Giriş Tarihi: 6.8.2023 13:46 Son Güncelleme: 6.8.2023 14:13

ABD'den Türkiye'ye özel başarı ödülü

Tekirdağ'ın elektrik ihtiyacını karşılayan, Tekirdağ'a spora desteği ile de ödül getiren ve yapay zeka teknolojisiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren TREDAŞ, bu başarısını yurt dışında da göstererek ülkeye gurur yaşattı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
ABD’den Türkiye’ye özel başarı ödülü

TREDAŞ, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen kullanıcı konferansında, "haritalama ve analitik teknolojilerdeki yenilikçi kullanımı ve altyapı" alanındaki projesi ile "Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında sektörün lider kuruluşlarından olan Environmental Systems Research Institute (ESRİ) tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen kullanıcı konferansında TREDAŞ, haritalama ve analitik teknolojilerdeki yenilikçi kullanımı ve altyapı (utility) alanındaki projesi ile "Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

SİSTEME GEÇİŞ 4 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE TAMAMLANDI

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisini kullanarak büyük miktarda sayısal veriyi anlama ve karmaşık problemleri çözme konusundaki bu çalışma, Özel Başarı Ödülü'nü (SAG) TREDAŞ'a kazandırdı. TREDAŞ, ESRİ Şirketinin geliştirdiği ArcGIS Utility Network yazılımını, saha operasyonlarında etkin olarak kullanmaya başlayarak, sistem geçişini kendi iç kaynaklarıyla 4 ay gibi bir kısa sürede başarıyla tamamladı. ArcGIS Utility Network ile teknolojik alt yapılardaki iyileştirmelere daha hızlı gidilerek, müşteriye sunulan hizmette hız ve kalitenin arttırılması hedefleniyor.

"DAĞITIM ŞEBEKEMİZİN DİJİTAL İKİZİNİ OLUŞTURMA VE YÖNETMEDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Projenin ödüle layık görülmesi nedeniyle büyük bir gurur duyduklarını söyleyen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, "Bu ölçekte bir projeyi kendi iç kaynaklarımızla tamamladık. Konumsal verinin önemi, teknolojik gelişmelerle her geçen gün artmakta. Biz de ArcGIS Utility Network yazılımı ile dağıtım şebekemizin dijital ikizini oluşturma ve yönetme noktasına bu proje ile önemli bir adım attık" değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'den Türkiye'ye özel başarı ödülü
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