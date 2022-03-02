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Giriş Tarihi: 2.3.2022 15:11 Son Güncelleme: 2.3.2022 15:14

Abdest alan adamın çantasını çaldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Abdest alan adamın çantasını çaldı

İstanbul Güngören'de, bir camide içinde 10 bin lira ve bin 500 dolar bulunan çantanın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Para dolu çantayı çalan kişi Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay 23 Şubat'ta Akıncılar Mahallesi'nde bulunan bir camide yaşandı. İddiaya göre, E.A. ismindeki kişi camide abdest alırken çantasını yere bıraktı. Bu sırada camiye gelen Hasan G., E.A.'nın yanına yaklaştı. Hasan G., içinde 10 bin lira ve bin 500 dolar bulunan çantayı çalarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada Hasan G.'yi Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Hasan G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abdest alan adamın çantasını çaldı | Video

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin caminin çevresinde dolaştığı, abdest alma yerinden çanta aldığı ve ardından uzaklaştığı görülüyor.

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Abdest alan adamın çantasını çaldı
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