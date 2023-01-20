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Giriş Tarihi: 20.1.2023 11:32

Abdest alırken 170 bin lira kaptırdı

İstanbul Fatih’te bir çeşmede abdest alan turist B.B.’nin yanına gelip abdest alacakmış gibi ceketini çıkaran hırsız turistin ceketinin üzerine asıp 9 bin doları çaldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri benzer suçlardan 20 kaydı olan hırsızı gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Abdest alırken 170 bin lira kaptırdı

Fatih'te bir çeşmede abdest almak isteyen B.B. ceketini çıkarıp direğe astı. Abdest aldıktan sonra ceketini giydiğinde cebindeki 9 bin doların olmadığını fark etti durumu hemen polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yapılan tespitin ardından şüpheli Mustafa A. gözaltına alındı. Benzer suçlardan 20 kaydı olan Mustafa A.'nın yapılan üst aramasında 20 bin liraya yakın nakit para ele geçirildi. Şüpheli Asayiş Şubedeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Abdest alırken 170 bin lira kaptırdı
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