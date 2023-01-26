ABD’li belgeselciler Rahim öğretmenin ormanına hayran kaldı

Konya'nın Beyören Köyü'nde yaşayan emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş (81), 1995'te trafik kazasında kaybettiği oğlunun ardından her gün bir ağaç dikti. Eşini kaybettikten sonra ise köyünden satın aldığı 500 dönüm araziyi 22 yılda ormana çeviren Rahim öğretmen, 23 yılda 50 bin ağaca ulaştı. 58 yaşından bu yana hayatını oluşturduğu iki ayrı ormanına adayan Rahim öğretmenin "Adeta çölün ortasında bir vaha" dediği ormanlarının ünü okyanus ötesine ulaştı.
ABD AKTÖR ADRİAN GRENİER BELGESELİNİ ÇEKTİ
Sürdürülebilir yaşam savunucusu olan ABD'li ünlü aktör Adrian Grenier, Türkiye'ye gelerek, ormanları belgesel yaptı. Rahim öğretmenin çorak topraklarda oluşturduğu ormanların hikayesi ABD'li aktör Adrian Grenier'i adeta mest etti. Ormana hatıra fidanı da diken ABD'li aktör, Rahmi öğretmeni yanağından öperek tebrik etti. Rahim öğretmen o anı, sosyal medya hesabından "Ormanlarımda belgesel çeken ekibin ABD li yönetmeni ormandaki çalışmam her halde hoşuna gitmiş olmalı ki, çekim bitince bana "seni öpebilir miyim "dedi. Bende mahsuru yok dedim" notuyla paylaştı.
ÖDÜLÜNÜ EMİNE ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI
Rahim Demirbaş, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde geçen Aralık'ta düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden 'Sıfır Atık Çevre Kahramanları' ödülü almıştı.