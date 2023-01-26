ABD’li belgeselciler Rahim öğretmenin ormanına hayran kaldı

ABD AKTÖR ADRİAN GRENİER BELGESELİNİ ÇEKTİ

Sürdürülebilir yaşam savunucusu olan ABD'li ünlü aktör Adrian Grenier, Türkiye'ye gelerek, ormanları belgesel yaptı. Rahim öğretmenin çorak topraklarda oluşturduğu ormanların hikayesi ABD'li aktör Adrian Grenier'i adeta mest etti. Ormana hatıra fidanı da diken ABD'li aktör, Rahmi öğretmeni yanağından öperek tebrik etti. Rahim öğretmen o anı, sosyal medya hesabından "Ormanlarımda belgesel çeken ekibin ABD li yönetmeni ormandaki çalışmam her halde hoşuna gitmiş olmalı ki, çekim bitince bana "seni öpebilir miyim "dedi. Bende mahsuru yok dedim" notuyla paylaştı.