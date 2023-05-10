ABD’li kiracı dehşeti: Ev sahibine sen şeytansın diyerek saldırdı!

Tahliye işleminin ardından kimliği belirsiz bir kişi, daire kapısının önüne kırmızı boya döktü. Yaşanan olayların ardından avukat Alp, Abdulwahab B. ve Bethany E. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, hakaret, tehdit, mala zarar verme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, tahrik ve aşağılama, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından şikayetçi oldu. Yaşadıkları karşısında şaşkın olduğunu söyleyen Mualla Doğan, "Evimi eşyalı olarak 2 sene önce kiraya vermiştim. Fakat evime giren, çıkan belirsiz. Sürekli asansörde değişik insanlarla karşılaşıyordum. Binada oturanlardan da bu tür şikayetler gelmeye başlayınca aradım. Bunu yapmamaları gerektiğini söyledim. Şikayetler devam edince ben de avukatıma verdim. Tahliye anında bize çok büyük hakaretlerde bulundu. Kendi ülkemde 'Ben Amerikan vatandaşıyım bana dokunamazsınız' diyor bize" dedi.

Bu kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirten avukat Şerife Sultan Alp, "Tahliye için icra memuru ile birlikte geldik. İlk etapta kapıyı bize açmadılar. Polis ve çilingir geldi, kapıyı açtı. Kapı açılınca kameralarla bizi çekerek 'Biz Amerikan vatandaşıyız. Bize dokunamazsınız, eve giremezsiniz' dediler. Yaklaşık 2,5- 3 saat kadar bu olay sürdü. Ev eşyalı, kiraya verilmişti ancak eşyaların bir kısmı kayıptı. Kendilerine eşyalarını toplamasını söyledik ancak toplamadı. Sürekli ev sahibine doğru evdeki Kur'an'ı sallayarak 'Sen şeytansın' diye bağırdı. Kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu...