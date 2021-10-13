ABD’li turist oteli birbirine kattı

Olay, Nişantaşı'nda bir otelde geçtiğimiz Cumartesi günü sabah 07.00 sıralarından meydana geldi. Nişantaşındaki bir şarkıcı B.Ç.'(Burhan Çaçan'ın ) uzun süredir otelde kalan Amerikalı turist Edward W. odasından resepsiyona inerek bağırıp çağırıp resepsiyonun bilgisayarını yere atıp kırdı. Bunun üzerine otel çalışanı Şenol K. ile Amerikalı turist tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra yumruklu kavgaya döndü. Turist bir süre otel içerisinde Şenol K.yı darp etti. Çalışan kendini dışarıya atarak kaçmaya çalıştı. Saldırgan, çalışanı sokakta da yakalayarak darp etmeye devam etti. Emre B. kavgayı ayırmak için müdahale etse de ABD''linin 2 metre boyunda iri yarı olması nedeniyle başarılı olamadı. Bu darp anları ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



POLİSLERE DE ZORLUK ÇIKARTTI



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen Edward W. güçlükle polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. ABD'li turist hastaneye muayene için götürüldüğünde ise polislere zorluk çıkararak tedavi olmadı.



Zaman zaman sokakta bulunan esnafa da sorun çıkartan Amerikalı turistin otelden ayrıldığı darp edilen otel çalışanı sağlık sorunları nedeniyle evine gönderildi.



Otelde rezalet çıkarıp bilgisayarı kırarak çalışanı darp eden Edward W. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.