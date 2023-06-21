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Giriş Tarihi: 22.6.2023

ABD’li turist otelinde asılı halde bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
ABD’li turist otelinde asılı halde bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda salı akşamı bir otelin balkon korkuluğunda asılı halde bir kişi görenler büyük şok yaşadı. Aynı gün sabah saatlerinde otele giriş yaptığı öğrenilen ABD vatandaşı Pauya Parsa (28) adlı turist, 8. kattaki odasının balkon korkuluklarına bağladığı ipi boynuna geçirerek kendini aşağı bıraktı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri balkonda asılı duran şahsa müdahale etti. Yapılan incelemelerin ardından Parsa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla balkonda asılı olan şahsı indirirken polis ekipleri otel odası ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Parsa'nın cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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ABD’li turist otelinde asılı halde bulundu
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