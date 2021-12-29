ABD’li turist sokakta öldürüldü

Beyoğlu’nda arkadaşıyla yürüyen ABD’li Ray, kendilerine omuz atan şehir eşkıyaları tarafından bıçakla öldürüldü
İstanbul'a 20 gün önce gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, geçtiğimiz pazar günü arkadaşıyla Beyoğlu'na gitti. Ray ve arkadaşı saat 05.50 sıralarında sokakta yürürken karşı yönden gelen gruptan bir kişi omuz attı. Ray, uzaklaşmak istediği esnada gruptakiler tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganlardan biri ABD'li turisti baldırından bıçakladı. Olayın ardından şehir eşkıyaları olay yerinden kaçarken, Ray, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettiği 5 şüpheliden Ferhat K., E.A., M.K.O. ve T.D.'yi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmalar sürüyor. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayet zanlısı Ferhat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.