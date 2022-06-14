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Giriş Tarihi: 14.6.2022 12:59 Son Güncelleme: 14.6.2022 13:35

Abdülhamid Han’a Türk bayrağı işlendi

BEKİR COŞKUN
Abdülhamid Han’a Türk bayrağı işlendi

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşuçu Limanında bakıma alınan Türkiye’nin en güçlü sondaj gemisi, ‘Abdülhamid Han’ kırmızı beyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşuçu Limanında bakıma alınan Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisi, 'Abdülhamid Han' kırmızı beyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerinin ardından alınan sondaj gemisine 'Abdülhamid Han' adının verildiğini açıkladı.

Kırmızı beyaza boyanan ve üzerine Türk bayrağı işlenen geminin adının önümüzdeki günlerde yazılacağı belirtildi. Sondaj gemisinin yedinci nesil üstün teknolojiye sahip, 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Kule yüksekliği 104 metre olan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, 200 kişilik mürettebat kapasiteli ve 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilme özelliğine sahip.

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Abdülhamid Han’a Türk bayrağı işlendi
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