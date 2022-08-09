Abdülhamit Han Sondaj Gemisi özellikleri ve görevleri: Abdülhamit Han Sondaj Gemisi nerede?

Abdülhamit Han Sondaj Gemisi özellikleri ile araştırılmaya başladı. Bugün gerçekleşen törenin ardından önemli bir çalışmaya katılacak araştırma gemisi Türkiye'nin 4. Sondaj gemisi olma özelliği taşıyor. Hidrokarbon arayışı yanı sıra Abdülhamit Han Sondaj Gemisi görevleri ve çalışmaları da incelenmeye devam ediyor. Peki, Abdülhamit Han Sondaj Gemisi nerede? İşte detaylar…