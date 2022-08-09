Abdülhamit Han Sondaj Gemisi özellikleri ve görevleri: Abdülhamit Han Sondaj Gemisi nerede?

Abdülhamit Han Sondaj Gemisi özellikleri ile araştırılmaya başladı. Bugün gerçekleşen törenin ardından önemli bir çalışmaya katılacak araştırma gemisi Türkiye'nin 4. Sondaj gemisi olma özelliği taşıyor. Hidrokarbon arayışı yanı sıra Abdülhamit Han Sondaj Gemisi görevleri ve çalışmaları da incelenmeye devam ediyor. Peki, Abdülhamit Han Sondaj Gemisi nerede? İşte detaylar…
ABDÜLHAMİT HAN SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ
Hidrokarbon arayacak gemi filosunun en büyüğü olan Abdülhamit Han yedinci nesil olarak adlandırılıyor.
238 metre uzunluğundaki gemi 42 metre genişliğe sahip.
Sondaj derinliği 12 bin 200 metre seviyesinde olan araştırma gemisi 104 metre kule yüksekliğine sahip.
Türkiye'nin 4. Sondaj gemisi olan Abdülhamit Han kendisinden önce gelen Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerinden oldukça gelişmiş.
200 mürettebat kapasiteli gemi çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip.
HİDROKARBON ARAYACAK!
Abdülhamid Han, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak.
Hidrokarbon içeriğinde Hidrojen ve Karbon elementleri bulunan organik bir bileşimdir. Hidrokarbonlar; katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilmektedir.
Hidrokarbon denilince akla gelen ilk şey yakıtlardır.