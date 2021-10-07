Abdulhay TDK Sözlükte Ne Demek? Abdulhay İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu?

Abdulhay ismi ülkemizde çok fazla tercih edilen isimler arasında yer almaz. Ancak bu ismi tercih edecek olan anne ve baba adayları bu ismin anlamını ve kökenini merak ederler. Bu ismin anlamı "Daima diri olan, sonsuz hayat sahibi, her şeye gücü yeten Allah'ın kulu" şeklindedir ve bu ismin kökeni ise Arapçadır.

ABDULHAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ülkemizde kullanılan bazı isimler fazla tercih edilirken bazı isimler diğer isimlere göre az tercih edilmektedir. Az tercih edilen isimler ise son dönemde anne ve babaların dikkatini çekmektedir. Anne ve baba adaylarının dikkatlerini çeken isimlerden bir tanesi de Abdulhay ismidir. Bu ismin anlamı da anne ve baba adayları için merak konusudur. Abdulhay ismi "Daima diri olan, sonsuz hayat sahibi, her şeye gücü yeten Allah'ın kulu" anlamına gelmektedir. Bu isim özellikle bir dizi karakterine isim vermesinden sonra dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

ABDULHAY İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Abdulhay ismi hakkında anne ve baba adaylarının araştırdıkları konulardan bir tanesi de Abdulhay isminin Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Abdulhay ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Fakat bu ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde yer almaması bu ismin kötü bir isim olduğu anlamına gelmez. Abdulhay isminin bebeklere konulması hususunda dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

ABDULHAY İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Abdulhay ismi, anne ve baba adaylarının son dönemlerde dikkatini çeken isimler arasında yer almaktadır. Abdulhay isminin kökenini de bu nedenle merak etmektedirler. Abdulhay isminin kökeni Arapça dili olarak karşımıza çıkar.

ABDULHAY NE DEMEK?

Abdulhay kelimesinin ne demek olduğu da merak edilen konular arasındadır. Abdulhay kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde anlamı bulunan bir kelime değildir. Ancak bu ismin anlamı şu şekilde açıklayabiliriz: "Daima diri olan, sonsuz hayat sahibi, her şeye gücü yeten Allah'ın kulu"