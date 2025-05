İstanbul'da ailesi birlikte yaşayan Bartın Kumluca Beldesi Dibektaşı Köyü nüfusuna kayıtlı Down Sendromlu Abdulsamed için askerlik eğlencesi düzenleyerek kına yakıldı. Abdulsamed önümüzdeki günlerde bir günlük temsili askerlik yapacak.

Özel bireyler için askerlik görevini yerine getirmek için temsili bir günlük askerlik görevi yerine getiriliyor. İstanbul'da yaşayan Ayfer ve Ahmet Demirci çiftinin Down sendromlu evlatları Abdulsamed Demirci için, Dibektaş Köyü Derneği tarafından dernek lokalinde anlam yüklü bir asker kınası programı düzenleni. Programa yakınları ve dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Eğlenceden sonra Down sendromlu Abdulsamed'e asker kınası yakıldı. Demirci ailesi çok duygulandıklarını belirterek"Oğlumuza ve bize bu mutluluğu yaşatan herkesten Allah Razı Olsun. Abdulsamed in mutluluğu gözlerinden okunuyordu" dedi.

İstanbul Dibektaş Köyü Dernek Başkanı Sami Ulusoy ise, "Bu kahraman kardeşimize dernek olarak böyle bir etkinlik yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kardeşimiz önümüzdeki günlerde bir günlük temsili askerlik yapacak. Dernek olarak İstanbul'da yaşayan Bartınlı hemşehrilerimize elimizden geldiği kadar maddi ve manevi desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz" dedi.