Haberler Yaşam Haberleri Abese Suresi Okunuşu - Abese Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 26.4.2022 13:14 Son Güncelleme: 26.4.2022 13:14

Abese Suresi Okunuşu - Abese Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Abese Suresi Okunuşu - Abese Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Kur’an-ı Kerîm’in sekseninci suresidir. İniş sırasına göre ise yirmi dördüncü suredir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 42 ayettir. Abese Suresi, adını ilk ayette yer alan ‘’abese’’ fiilinden edinmiştir. Abese, yüzünü ekşitti anlamına gelmektedir. Surede temel olarak Allah’ın (C.C) kudretinden bahsedilmiş ve kıyamet halleri anlatılmıştır. İtikat ve peygamberlik konularından da bahsedilmektedir. Abese Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı ve meali hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte Abese Suresi okunuşu ve anlamı!

Abese Suresi 42 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuş ve içeriğinde çok önemli bilgilere dikkat çekilmiştir. Allah'ın (C.C) kudreti, kıyamet halleri, peygamberlik ve itikat konularına yer verilmiştir. Sure adını ilk ayette yer alan ''abese'' fiilinden almıştır. Abese Suresi Arapça okumak, Türkçe anlamını öğrenmek için doğru yerdesiniz. Kur'an-ı Kerim'in sekseninci suresi olan Abese Suresini aşağıdan okuyabilir ve anlamını öğrenebilirsiniz.

Abese Suresi Konusu

Abese Suresi, Kur'an-ı Kerîm'in sekseninci suresidir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu sure 42 ayettir. Mekke döneminde indirilmiş ve içeriğinde çok önemli bilgiler bulundurmaktadır. Sure, Abdullah İbn Ümmî Mektûm olayını hatırlatan ve bu konuda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) uyarıldığı âyetler ile başlamıştır. Vahiy, öldükten sonra dirilme ve peygamberlik konularına da değinilmiştir.

Abese Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Abese ve tevella.

2.En caihul'a'ma.

3.Ve ma yudriyke le'allehu yezzekka.

4.Ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra.

5.Emma menistağna.

6.Feente lehu tesadda.

7.Ve ma 'aleyke ella yezzekka.

8.Ve emma men caeke yes'a.

9.Ve huve yahşa.

10.Feente 'anhu telehha.

11.Kella inneha tezkiretun.

12.Femen şae zekerehu.

13.Fiy suhufin mukerremetin.

14.Merfu'atin mutahheretin.

15.Bieydin seferetin.

16.Kiramin bereretin.

17.Kutilel'insanu ma ekferehu.

18.Min eyyi şey'in halekahu.

19.Min nutfetin halekahu fekadderehu.

20.Summessebiyle yesserehu.

21.Summe ematehu feakberehu.

22.Summe iza şea enşerehu.

23.Kella lemma yakdı ma emerehu.

24.Felyenzuril'insanu ila ta'amihi.

25.Enna sabebnelmae sabben.

26.Summe şakaknel'arda şakkan.

27.Feenbetna fiyha habben.

28.Ve 'ineben ve kadben.

29.Ve zeytunen ve nahlen.

30.Ve hadaika ğulben.

31.Ve fakiheten ve ebben.

32.Meta'an lekum ve lien'amikum.

33.Feiza caetissahhatu.

34.Yevme yefirrulmer'u min ehıyhi.

35.Ve ummihi ve ebiyhi.

36.Ve sahıbetihi ve beniyhi.

37.Likullimriin minhum yevmeizin şe'nun yuğniyhi.

38.Vucuhun yevmeizin musfiretun.

39.Dahıketun mustebşiretun.

40.Ve vucuhun yevmeizin 'aleyha ğaberetun.

41.Terhekuha kateretun.

42.Ulaike humulkeferetulfeceretu.

Abese Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1, 2.Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.

3.(Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak,

4.Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.

5.Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;

6.Sen, ona yöneliyorsun.

7.(İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne!

8, 9, 10.Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun.

11.Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur'an) bir öğüttür.

12.Dileyen ondan öğüt alır.

13, 14, 15, 16.O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.

17.Kahrolası (inkarcı) insan! Ne nankördür o!

18.Allah onu hangi şeyden yarattı?

19.Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.

20.Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

21.Sonra onu öldürdü ve kabre koydu.

22.Sonra, dilediği vakit onu diriltir.

23.Hayır hayır o, Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.)

24.Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın!

25.Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.

26.Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık!

27, 28, 29, 30, 31, 32.Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

33, 34, 35, 36, 37.Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.

38.O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar,

39.Gülerler, sevinirler.

40.O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler.

41.Onları bir siyahlık bürür.

42.İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır.

Abese Suresi Faziletleri

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Felak ve Nas Suresi

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Abese Suresi Okunuşu - Abese Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri
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