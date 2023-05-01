Abi-kardeş kurşun yağdırdılar

3 kişinin yaralandığı, 2'sinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü silahlı kavga, geçtiğimiz çarşamba günü Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Mahallesi, Yeni Havalimanı Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Farıd Israfılov (23) ile Daşgın Novruzov (41) arasında Farıd'ın alacağı olan 200 TL borç para konusundan dolayı küfürleşme yaşandı. Küfürleşmenin üzerine ikili buluşup konuşmak için sözleşti. Farıd ve Sehun Israfılov (27) kardeşler Bahçelievler'den bir araca binip para konusunu konuşmak için araçta bulunan Daşgın Novruzov, Etigam Ismayılov (43) ve Mushfig Alıyev (34) ile birlikte otoparka geldi. Otoparkta bir süre araç içerisinde konuşan 5'li grup bir süre sonra tartışma büyüyünce araçtan indi.
KURŞUN YAĞDIRDILAR, BIÇAKLADILAR
Mushfig'in, abi Sehun'un üzerine yürümesinin ardından Sehun, silahını çıkarak sağa sola şahıslara ateş etmeye başladı. Bu sırada kardeşi Farıd da şahıslara yönelik olarak silahla ateş etti. Aynı zamanda 3 şahsa bıçakla da saldırdılar. Mushfig, Etigam ve Daşgın vücutlarına aldıkları mermilerle yere yığıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 şahıs da farklı hastanelere kaldırıldı. Kurşun yağdıran kardeşler Sehun ve Farıd ise olay yerinden koşarak kaçtı.
HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR
Yaralılardan, karın bölgesine 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Etigam ve göğsünden ve sol bacağından vurulan Daşgın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, kalça ve sağ baldırından bıçaklanan Mushfig'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ORTAK OPERASYONLA YAKALANDILAR
Sehun ve Farıd Israfılov kardeşler Bahçelievler, Zafer Mahallesi'nde ikamet ettikleri dairede Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Evden suç aleti bıçak da çıktı. Suça karışan silah ise aranıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Farıd Israfılov'un 2019 yılında Kadıköy'de cinsel taciz ve 2022 yılında da Küçükçekmece'de bir kasten yaralama olayının şüphelisi olduğu öğrenildi.