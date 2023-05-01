Abi-kardeş kurşun yağdırdılar

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Yaralılardan, karın bölgesine 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Etigam ve göğsünden ve sol bacağından vurulan Daşgın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, kalça ve sağ baldırından bıçaklanan Mushfig'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDILAR

Sehun ve Farıd Israfılov kardeşler Bahçelievler, Zafer Mahallesi'nde ikamet ettikleri dairede Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Evden suç aleti bıçak da çıktı. Suça karışan silah ise aranıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Farıd Israfılov'un 2019 yılında Kadıköy'de cinsel taciz ve 2022 yılında da Küçükçekmece'de bir kasten yaralama olayının şüphelisi olduğu öğrenildi.