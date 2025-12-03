ABİ ne zaman başlıyor? ATV’nin yeni dizisi ABİ konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.), ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. OGM Pictures yapımı dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu aynı projede bir araya gelirken, yönetmen koltuğunda Taylan Kardeşler ile Murat Aksu bulunuyor. Dizinin afişinin paylaşılmasının ardından, "A.B.İ dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?" soruları hızla aratılmaya başladı. İşte, detaylar...
Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı ATV dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) için hazırlanan afiş izleyicilerle paylaşıldı. Dikkat çekici görsel tasarımıyla öne çıkan afiş, dizinin merakını artırdı.
Yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun üstlendiği yapım, güçlü gerilim unsurları ve yoğun duygusal çatışmaların yer aldığı bir hikâyeyi ekranlara taşıyacak.
"Aile bazen en büyük sınavdır" sloganıyla tanıtılan Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisi; güçlü aile bağları, geçmişle hesaplaşma ve vicdan muhasebesi temalarını bir arada işliyor.
A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor.
Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.
Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.