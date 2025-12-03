ABİ ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? ATV dizisi ABİ konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.), ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. OGM Pictures yapımı dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu aynı projede bir araya gelirken, yönetmen koltuğunda Taylan Kardeşler ile Murat Aksu bulunuyor. Dizinin afişinin paylaşılmasının ardından, "A.B.İ dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?" soruları hızla aratılmaya başladı. İşte, detaylar...