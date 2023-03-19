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Giriş Tarihi: 20.3.2023

Abide Kavşağı’nda temizlik çalışmaları tamamlandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Abide Kavşağı’nda temizlik çalışmaları tamamlandı
Şanlıurfa'da 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan suların dolması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde sürdürülen su tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Kavşak ve alt geçitten henüz araçların geçişlerine izin verilmiyor. Bazı basın yayın organlarında Abide kavşağının 3 ay önce cumhurbaşkanı tarafından açılışının yapıldığını iddia ederken Abide alt geçit kavşağı 11 yıl önce yapılarak hizmete açılmıştı 3 ay önce yapılan açılışta üst geçitlerin açılışı yapılmıştı.

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Abide Kavşağı’nda temizlik çalışmaları tamamlandı
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