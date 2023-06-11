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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Abir yaşam savaşı veriyor

Abir yaşam savaşı veriyor
Bursa Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokak'ta Suriye uyruklu Ahmed (26) ve Emine Mustafa (23) çiftinin 1 yaşındaki bebeği Abir Mustafa, evde emeklediği sırada yerde bulduğu fıstığı ağzına attı. Soluk borusuna kaçan fıstık nedeniyle nefes alamayan bebek bir anda yerde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden aile, bebeği özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Acil serviste doktorların hayata döndürdüğü bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. DHA

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Abir yaşam savaşı veriyor
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